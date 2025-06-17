СМИ: Джастин Бибер развелся со своей женой Хейли

Канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер развелись. Об этом во вторник, 17 июня, рассказал источник изданию Daily Mail.

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В материале также уточняется, что артист полностью разбит из-за разрыва со своей женой — на фоне стресса у него ухудшилось психическое и физическое состояние. Некоторые фанаты даже подозревают Бибера в употреблении запрещенных веществ.

При этом недавно исполнитель на своей странице в социальной сети Instagram* заявил, что бывшая команда сделала из него наркомана, вынуждая принимать психотропные вещества для повышения работоспособности.

В последние полгода Бибер сильно похудел. Пользователи Сети стали приписывать ему различные болезни. Многие уверены, что по здоровью 30-летнего Бибера ударил секс-скандал с рэпером P.Diddy, «белые вечеринки» которого не раз посещал певец. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, какие проблемы со здоровьем могли сказаться на внешности звезды.

Однако издание TMZ утверждает, что между артистами ничего не произошло.

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