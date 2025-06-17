47-летняя Жасмин готовится к новому статусу — ее старший сын Михаил и его супруга Ева ожидают пополнения.

Пол малыша пока держится в тайне, но для певицы это не главное.

«Я буквально звонила в колокола каждый день, напоминая детям о внуках, — смеется Жасмин в откровенном интервью Светлане Бондарчук. — Думаю, они в какой-то момент просто офигели от моих вопросов: „Ну когда же баба Сара станет бабушкой?“»

Певица признается, что готова окунуться в новую роль с головой. Хотя ее образ гламурной дивы плохо вяжется с классическим представлением о бабушке, Жасмин уверена — станет самой стильной и современной бабушкой российской эстрады.

Певица Жасмин хочет поучаствовать в «Интервидении»

«Главное — здоровье малыша, а все остальное приложится», — философски отмечает артистка, чей сын Михаил уже поделился с подписчиками трогательными кадрами беременной супруги.

Поклонники шутят, что теперь Жасмин придется пересмотреть свой плотный гастрольный график — ведь впереди столько важных моментов: первая встреча с внуком, помощь молодой семье и, конечно, бесконечные фотосессии с малышом.