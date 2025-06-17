«Это такая роль»: Волочкова ответила на обвинения в «пьяных выступлениях»

Балерину Анастасию Волочкову пользователи интернета обвинили в том, что она вышла на сцену и станцевала в нетрезвом состоянии, соответствующие видеоролики распространились в соцсетях. В беседе с Общественной Службой Новостей танцовщица заявила, что никогда не выходила на сцену пьяной, а нарушение координации – это то, чего требует ее роль в данном представлении.

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Волочкова напомнила, что каждый день репетирует, все выступления у нее расписаны, причем многие шоу-программы демонстрируются бесплатно.

«Я мотаюсь по всей Москве и области. Недавно были в Королеве, а до этого в Подольске. Я всех приглашаю бесплатно. А то, что я рукой немного не так взмахнула или не так выпрямила ногу, еще не признак того, что я пьяна», — отметила балерина.

Она пояснила, что ее роль требует некоторой небрежности в движениях, из-за которой зрителям может казаться, что она пьяна. Артистка подчеркнула, что если такого эффекта удалось достичь, значит она хорошо исполнила свою партию.

«Если зритель считает, что я пьяна, значит, я очень хорошо справляюсь с ролью своей героини, которая в отчаянии проживает непростую судьбу», — объяснила балерина.

Она подчеркнула, что в нетрезвом виде на сцену никогда не выходила, так как слишком сильно уважает зрителей, которые приходят на ее выступления.

До этого Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр свое величие за последнее время. Со слезами на глазах балерина обвинила театр в завышении цен на билеты, подчеркнув, что обычным зрителям стало недоступно посещение спектаклей, поскольку они не могут себе позволить приобрести билет за 100 тыс. рублей. Большинство интернет-пользователей согласилось с позицией Волочковой.