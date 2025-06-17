Заработки и наследство: на какие деньги живут в США принц Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл, несмотря на отказ в содержании от королевской семьи Великобритании, продолжает жить на широкую ногу. На какие деньги они содержат большой дом, штат прислуги и круглосуточную охрану, а также посещают вечеринки элитного клуба, разбиралось издание «СтарХит».

Ранее принц Гарри Меган Маркл заявили, что отказываются исполнять королевские обязанности и хотят жить обычной жизнью. После этого они выступили с рядом резонансных заявлений, которые серьезно испортили их отношения с королевской семьей. При этом администратор сайта королевской семьи Великобритании удалил титул принца Гарри «Его Королевское Высочество» из соответствующего раздела портала.

При этом британские СМИ отмечали, что принц Гарри и Меган Маркл не смогли отказаться от королевских привычек - в своем доме в США они создали иерархию Букингемского дворца для своих подчиненных и прислуги.

Несмотря на то, что расходы принца и его жены больше не покрывает королевская семья, они посещают вечеринки элитного закрытого клуба Soho House, куда в свое время не пустили Бритни Спирс, содержат огромный особняк в Монтессито, оплачивают членство в закрытых гольф- и поло-клубах.

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Заработки герцогов Сассекских складываются как из ранее сделанных накоплений, так и из текущих проектов и наследства, отмечает издание.

В частности, Меган Маркл за роль в сериале «Форс-мажоры» получила около 2 миллионов долларов, а прибыль от ее блога The Tig составляла 80 тысяч долларов ежегодно (в 2018 году блог закрылся). Принц Гарри же 10 лет служил в армии и зарабатывал ежегодно около 50–53 тысяч долларов в год, соответственно, накопив около 530 тысяч долларов.

Подкасты и сериалы

Сразу после отказа выполнять обязанности членов британской королевской семьи и переезда в Америку супруги заключили соглашение с потоковым сервисом Netflix на сумму около 100 млн долларов. На основании этого контракта вышли две крупные работы: сериал Harry & Meghan и документальная лента Heart of Invictus. Кроме того, в марте 2025 года вышло кулинарное реалити-шоу Meg’s Kitchen. Оно попало в топ-10 популярных сериалов платформы.

Следующим крупным финансовым поступлением стал контракт с аудиостримингом Spotify на три года, предполагающий выплату семье 25 млн долларов. Из запланированных мероприятий вышел лишь подкаст Меган Archetypes, исследующий роли женщин-архетипов. В июне 2023 года проект был прекращен из-за низких показателей.

Однако в начале апреля 2025-го стартовал новый подкаст в коллаборации с Lemonada Media про известных женщин-предпринимателей под названием Confessions of a Female Founder. Сумма соглашения не раскрывается, но эксперты оценивают потенциальный заработок Меган Маркл в 2,4 млн долларов.

Книги и наследство

Еще сильнее отношения между Гарри и британской королевской семьей испортила публикация мемуаров принца. В Британии скандальная книга «Запасной» разошлась тиражом в 400 тысяч экземпляров. В автобиографии принц Гарри признался в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также в драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году.

По версии журнала Forbes, тираж издания в первые дни достиг более 1,4 млн копий. Сам издатель заранее выплатил автору аванс в сумме 20 млн долларов, а общие поступления от продажи книг могли составить еще дополнительные 16 млн долларов.

Меган же в мае 2021 года выпустила иллюстрированную детскую книгу The Bench («Скамейка») с изображениями младшей дочери Лилибет Дианы. Есть данные о том, что издательство выплатило ей аванс около 600 тысяч долларов.

При этом в прошлом году принц Гарри унаследовал около 10,3 млн долларов. По данным одних источников, эта сумма из состояния его умершей прабабушки, королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон, по другим – деньги принцу завещала его покойная мать принцесса Уэльская Диана.

Собственный бренд и стартапы

В начале этого года Меган Маркл запустила собственный проект под брендом As Ever, представляющий собой линейку продуктов питания и товаров повседневного спроса, а

весной открыла магазин на платформе ShopMy, предлагая приобрести брендовую одежду, которую получила от сотрудничества с дизайнерами.

«Эксперты фэшн-индустрии утверждают, что таким образом герцогиня может рассчитывать на комиссию от каждой покупки в диапазоне от 10 до 20%, что позволит зарабатывать значительные суммы благодаря огромной аудитории (около 2,6 млн подписчиков), регулярно покупающих предлагаемые ею товары», - говорится в статье.

Также в финансовом портфеле семьи кофе Clevr, бренд сумок Cesta Collective, линейка средств для волос Highbrow Hippie и онлайн-клиника Midi Health, специализирующаяся на поддержке женщин с менопаузой. В эти проекты инвестировала герцогиня.

Ранее фонд Heritage Foundation заявил о том, что Гарри скрыл незаконное употребление наркотиков в прошлом, что должно было лишить его права на получение визы в США. Однако американский лидер Дональд Трамп исключил возможность депортации принца, заявив, что тот и так уже наказан «ужасной женой».