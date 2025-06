Хейт как стратегия: кто из мировых звезд зарабатывает на травле и скандалах

Привлекают к себе внимание — и получают миллионы. «‎Рамблер» расскажет про селебрити, которые превратили скандалы и провокации в доход.

1. Ким Кардашьян и секс-видео

В феврале 2007 года мир узнал о секс-видео Ким Кардашьян и ее экс-партнера Рэя J — утечка стала катализатором ее телевизионной карьеры. Кардашьян уладила дело с продюсерами, получив около $5 млн за досудебное соглашение и еще до $1,4 млн роялти.

Через несколько месяцев стартовало реалити‑шоу «Keeping Up With the Kardashians», которое принесло семье огромные доходы (по данным, Ким зарабатывает $600–720 тыс. за пост в запрещенной сегодня в России соцсети). Скандал превратился в капитал — и стал точкой отсчета ее империи. Ким и Ray J продолжают получать $360 000 ежегодно даже спустя 15 лет, без дополнительной активности

2. Джеффри Стар и расистские обвинения

Джеффри Стар неоднократно оказывался в центре расистских скандалов. В 2000-х в сети всплывали его видео, где он шутил о темнокожих, в том числе говорил, что «залил бы лицо чернокожей женщины отбеливателем». Позже он публично извинился, заявив, что это были «вырванные из контекста попытки комедии», но обвинения продолжили преследовать его и в последующие годы — в том числе за конфликты с темнокожими блогерами и грубые комментарии в их адрес.

Несмотря на репутационные удары, это только усиливало популярность Старa. После каждого скандала подписчики на YouTube росли, продажи Jeffree Star Cosmetics не падали, а хайп вокруг его имени стабильно монетизировался. По оценке Forbes, в 2018 году Стар заработал около $18 млн на YouTube и мерче, а его бренд принес порядка $45 млн в год.

3. Сара, герцогиня Йоркская — деньги от «доступа к принцу»

В 2010 году Сару Фергюсон засняли на скрытую камеру: она предлагала доступ к своему бывшему мужу, принцу Эндрю, за £500 000. На записи она откровенно говорила, что «может открыть любые двери» и брала предоплату £40 000 в наличных. Видео стало вирусным и вызвало бурную реакцию в британской прессе.

Однако скандал парадоксально помог ей финансово. На фоне шумихи издатели увеличили тираж ее детской книги, интерес к которой внезапно вырос. Хотя точных цифр продаж не называли, известно, что доходы от публикации выросли кратно, а сама Сара не понесла серьезных финансовых потерь. Шум вокруг ее имени вернул ее в центр внимания — и это конвертировалось в продажи.

Скандал как бизнес-модель — работает. Как только появляется внимание, оно монетизируется через продажи, просмотры, роялти и рекламу. Это системная стратегия, в основе которой — хайп как топливо для роста дохода и социальной значимости.

