Наследницы Наоми: самые красивые темнокожие модели

Еще 40 лет назад модельный бизнес был крайне консервативным. Наоми Кэмпбелл, одной из первых чернокожих супермоделей, буквально приходилось прогрызать себе дорогу к славе и признанию. Ее подруги Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста даже заявили Dolce & Gabbana, что, если дом моды не будет сотрудничать с Наоми, то они откажутся от съемок для бренда.

Сейчас в мире моды работают девушки из самых разных стран. И хотя Наоми Кэмпбелл даже в 55 лет продолжает блистать на подиумах, на место «Чёрной пантеры» метят сразу несколько молодых моделей. Журнал «Максим» составил список самых красивых, харизматичных и грациозных темнокожих манекенщиц современности.

Красота без границ — в галерее «Рамблера».