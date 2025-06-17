Наследницы Наоми: самые красивые темнокожие модели

Александр Котлеткин
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Модельная карьера Анок Яй началась благодаря уличному фотографу, который сфотографировал девушку и опубликовал ее фото в интернете.
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Модельная карьера Анок Яй началась благодаря уличному фотографу, который сфотографировал девушку и опубликовал ее фото в интернете. 
© Соцсети
Фотография Анок быстро разошлась в социальных сетях и привлекла внимание модельных агентств.
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Фотография Анок быстро разошлась в социальных сетях и привлекла внимание модельных агентств.  
© Соцсети
Так беженка из Южного Судана стала лицом известных мировых брендов.
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Так беженка из Южного Судана стала лицом известных мировых брендов.  
© Соцсети
Семья Адут Акеч также бежала из Южного Судана в другие страны в поисках убежища.
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Семья Адут Акеч также бежала из Южного Судана в другие страны в поисках убежища. 
© Соцсети

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В конце концов ее родители смогли начать новую жизнь в Австралии.
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В конце концов ее родители смогли начать новую жизнь в Австралии. 
© Соцсети
В 2018 году журнал Time признал Адут одной из самых влиятельных подростков.
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В 2018 году журнал Time признал Адут одной из самых влиятельных подростков. 
© Соцсети
Угбад родилась в Сомали в 1999 году. Ее детство прошло в лагере беженцев в Кении.
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Угбад родилась в Сомали в 1999 году. Ее детство прошло в лагере беженцев в Кении. 
© Соцсети
Судьба Угбад круто изменилась после переезда в США, где ее вскоре приметили модельные агентства.
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Судьба Угбад круто изменилась после переезда в США, где ее вскоре приметили модельные агентства. 
© Соцсети
Сейчас девушка входит в топ-50 лучших манекенщиц мира.
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Сейчас девушка входит в топ-50 лучших манекенщиц мира. 
© Соцсети

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Джоан Смоллс сочетает в своей внешности латиноамериканские и африканские черты.
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Джоан Смоллс сочетает в своей внешности латиноамериканские и африканские черты. 
© Соцсети
Модель с детства мечтала блистать на подиуме и целенаправленно шла к цели долгие годы.
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Модель с детства мечтала блистать на подиуме и целенаправленно шла к цели долгие годы. 
© Соцсети
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© Соцсети
Винни Харлоу стала открытием шоу «Топ-модель по-американски» и вошла в число четырнадцати финалисток 21 сезона проекта.
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Винни Харлоу стала открытием шоу «Топ-модель по-американски» и вошла в число четырнадцати финалисток 21 сезона проекта. 
© Соцсети
Отличительная особенность внешности Винни нарушение пигментации кожи, вызванные болезнью витилиго.
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Отличительная особенность внешности Винни нарушение пигментации кожи, вызванные болезнью витилиго. 
© Соцсети

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© Соцсети
Элибейди Дани молодая модель из Доминиканы.
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Элибейди Дани молодая модель из Доминиканы. 
© Дани
Несмотря на то, что девушке только 26 лет, она уже сотрудничала с такими известными брендами, как Louis Vuitton, Calvin Klein, Prada, Valentino.
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Несмотря на то, что девушке только 26 лет, она уже сотрудничала с такими известными брендами, как Louis Vuitton, Calvin Klein, Prada, Valentino. 
© Дани
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© Дани
Худия Диоп — сенегальская модель с невероятно темной кожей, из-за чего девушку дразнили в детстве.
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Худия Диоп — сенегальская модель с невероятно темной кожей, из-за чего девушку дразнили в детстве. 
© Соцсети

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Сейчас Диоп называет себя «Богиней меланина» и зарабатывает огромные суммы в модельном бизнесе.
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Сейчас Диоп называет себя «Богиней меланина» и зарабатывает огромные суммы в модельном бизнесе.  
© Соцсети
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© Соцсети
Ньяким Гатвеч также стала моделью благодаря невероятно темному цвету кожи. Семья Гатвеч также была вынуждена бежать от войны в Судане.
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Ньяким Гатвеч также стала моделью благодаря невероятно темному цвету кожи. Семья Гатвеч также была вынуждена бежать от войны в Судане. 
© Соцсети
Они долгое время скитались по Африке в поисках места для жизни, но в итоге осели в США.
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Они долгое время скитались по Африке в поисках места для жизни, но в итоге осели в США. 
© Соцсети
Ньяким получила прозвище «Королева тьмы» и обладает личной армией поклонников в социальных сетях.
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Ньяким получила прозвище «Королева тьмы» и обладает личной армией поклонников в социальных сетях. 
© Соцсети

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Модель Даки Тот обладает крайне необычными чертами лица, из-за чего ее часто сравнивают с куклой Барби.
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Модель Даки Тот обладает крайне необычными чертами лица, из-за чего ее часто сравнивают с куклой Барби. 
© Соцсети
Девушка является моделью Victoria's Secret и мировым послом L'Oreal Paris.
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Девушка является моделью Victoria's Secret и мировым послом L'Oreal Paris. 
© Соцсети
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© Соцсети

Еще 40 лет назад модельный бизнес был крайне консервативным. Наоми Кэмпбелл, одной из первых чернокожих супермоделей, буквально приходилось прогрызать себе дорогу к славе и признанию. Ее подруги Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста даже заявили Dolce & Gabbana, что, если дом моды не будет сотрудничать с Наоми, то они откажутся от съемок для бренда.

Сейчас в мире моды работают девушки из самых разных стран. И хотя Наоми Кэмпбелл даже в 55 лет продолжает блистать на подиумах, на место «Чёрной пантеры» метят сразу несколько молодых моделей. Журнал «Максим» составил список самых красивых, харизматичных и грациозных темнокожих манекенщиц современности.

Красота без границ — в галерее «Рамблера».