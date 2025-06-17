13-летняя дочь Виктории Бони о мужчинах в России: «Очень щедрые

Дочь модели Виктории Бони, Анджелина, назвала русских мужчин щедрыми. Телеведущая опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В ролике Виктория Боня поинтересовалась у 13-летней дочери, как сейчас девочки-подростки знакомятся с мальчиками в Монако. Анджелина ответила, что молодые люди не часто подходят сами, поэтому им приходится проявлять инициативу. При этом девушка заявила, что не видит в этом ничего плохого.

Виктория Боня также спросила у дочери, как за ними ухаживают мальчики. Телеведущая удивилась, когда Анджелина ответила, что им приходится самим платить на свиданиях. Модель рассказала наследнице, что в России мужчины обычно угощают женщин.

«Это круто, что русские мужчины очень щедрые», — ответила Анджелина.

Виктория Боня родила дочь от бизнесмена Алекса Смерфита. Телеведущая отмечала, что ради ребенка сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным.

У Анджелины нет российского гражданства, девочка является подданной Монако. По словам Бони, она никогда не препятствовала встречам дочери с отцом и не боялась, что Смерфит отберет у нее ребенка. Телеведущая заявляла, что родила первенца от адекватного человека, которому доверяет самое дорогое в жизни.