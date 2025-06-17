Арзамасова в откровенном боди вышла в свет с Авербухом после скандала

Актриса Елизавета Арзамасова в откровенном боди вышла на публику с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, после скандала. Издание Woman.ru опубликовало видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали гостями премьеры фильма «Материалистка», которая прошла 16 июня в Москве. Актриса позировала перед фотографами в красном кружевном боди с декольте, поверх которого надела клетчатую рубашку. Артистка добавила к образу синие джинсы, браслеты и сумку. Она уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Илья Авербух появился на публике в белой футболке, графитовой рубашке, брюках и черной кепке.

В мае фигурист в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что познакомился с Елизаветой Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Авербух не согласился, что встретил супругу «ребенком». Спортсмен заявил, что уже тогда относился к актрисе как к «женщине, у которой все было». Некоторые интернет-пользователи были шокированы словами Авербуха и обвинили его в сексуализации подростков. Ксения Собчак встала на защиту фигуриста и уличила критиков в лицемерии. Позже Авербух объяснился и принес извинения.

Авербух отреагировал на скандал после его высказывания о знакомстве с Арзамасовой

Продюсер ледовых шоу старше Арзамасовой на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У них есть общие дочь и сын.