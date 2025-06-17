Раскрыт гонорар Баскова за выступления у олигархов: «Чиновники его любят»

Газета.Ru

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что частное выступление народного артиста России Николая Баскова стоит около шести миллионов рублей. Его слова передает сайт «Страсти».

Раскрыт гонорар Баскова за выступления у олигархов
© РИА Новости
«Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде», — сказал эксперт.

Дворцов уточнил, что шесть миллионов рублей — старая сумма. Он не исключил, что певец мог поднять цену. Продюсер также назвал эстрадного артиста «легким на подъем и сотрудничество». По словам Дворцова, Басков заслуживает своего звания «золотой голос России».

Еще в конце декабря 2024 года продюсер Дворцов называл Диму Билана одним из самых популярных российских артистов у российских олигархов. Ему конкуренцию в этом списке составили Григорий Лепс и Николай Басков.

Эксперт раскрывал, что гонорар артистов за корпоратив может достигать пяти миллионов рублей. Любимыми артистками российских олигархов были названы Ани Лорак, Анна Плетнева и Мари Краймбрери.