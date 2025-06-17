Лепс, Жуков, Чеботина: сколько зарабатывают звезды на частных вечеринках?

Редакция kp.ru составила список десяти самых популярных звезд на частных вечеринках. В рейтинге оказались Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, «Руки Вверх!» (Сергей Жуков), Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, «Иванушки International», Анна Асти и Дима Билан.

Кроме того, на летние торжества, такие как свадьбы, корпоративные мероприятия и частные вечеринки, часто приглашают Николая Баскова, Надежду Кадышеву, Стаса Михайлова, Полину Гагарину, Zivert, Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Любовь Успенскую, Сергея Лазарева и некоторых других исполнителей.

Как отмечается, гонорары супервостребованных звезд на частных мероприятиях варьируются от 5 до 10 млн рублей (плюс налоги). Средний чек в июне 2025 года составляет от 3 до 10 млн рублей. Артисты могут завышать гонорары или отказываться от скидок, если выступают из отпуска или в загруженный период. Цены зависят от места проведения (Москва или регион) и заказчика, говорится в материале.

Продюсер раскрыл заработки Баскова

Сообщается, что Ирина Аллегрова за часовое выступление требует от 10 млн рублей и избирательно относится к заказчикам. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» также имеют высокие гонорары, средний — от 7-8 млн рублей, и соглашаются не на все мероприятия.

Планирование масштабных свадеб со звездами занимает минимум полгода. Для срочных заказов цены выше, так как звезды уплотняют графики при финансовой выгоде или личной заинтересованности, уточняет издание.