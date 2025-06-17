Продюсер Дзюник объяснил, почему украинские артисты поют на русском

Продюсер Леонид Дзюник заявил aif.ru, что украинские артисты продолжают вести личные беседы и петь песни на русском языке из-за понятности языка.

«Украинские артисты на корпоративах в России общаются на русском языке. Все говорят на русском. Потому что это язык, который понятен всем», — пояснил эксперт.

Дзюник уверен, что попытки властей Украины запретить исполнителям петь песни на русском языке будут тщетны, поскольку он «родной для Украины и украинцев». Продюсер считает, что 85% населения Украины говорит на русском.

«Андрей Данилко (он же — Верка Сердючка) продолжает петь на русском, потому что именно на этом языке его все слушают. <…> Андрей прекрасно понимает, что его песни на русском языке звучат до сих пор, что они поднимают настроение, заставляют людей радоваться жизни и верить в то, что все будет хорошо», — заявил эксперт.

16 июня стало известно, что директор одного из отелей на Украине был оштрафован на 425 гривен (около 11$. – «Газета.Ru») из-за концерта Данилко с песнями на русском языке.

В Киеве с 2023 года действует запрет на публичное исполнение музыкальных произведений на русском.