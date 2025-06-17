Певец Алексей Глызин ликвидировал свой бизнес

Российский исполнитель Алексей Глызин, автор хита «Зимний сад», прекратил деятельность своего концертного агентства. Более двух лет предприятие приносило исключительно финансовые убытки.

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Согласно данным Mash, фирма «Глызин Шоутур» функционировала на протяжении 18 лет. В последний период работа велась исключительно в убыток. За 2023 год организация понесла убытки в 1,7 млн рублей, за 2024-й — 1,9 млн, что привело к решению о ликвидации. Компания находилась в собственности Глызина и его супруги Сании.

Глызин — популярный исполнитель 1980-х и 1990-х годов. Он дебютировал в 1970-х в составе ВИА «Добры молодцы», а в 1988 году начал сольную карьеру. Его репертуар включает знаменитые композиции, включая «Зимний сад» и «Ты не ангел».

Ранее сообщалось об участии Глызина в праздновании 54-летия Леры Кудрявцевой, где он исполнил один из своих хитов.