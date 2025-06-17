Киркоров напугал публику своей внешностью на свадьбе в Узбекистане

Филипп Киркоров, недавно пострадавший во время выступления, встревожил поклонников своей внешностью. Артист появился на свадьбе состоятельных лиц в Ташкенте, и его внешний вид вызвал беспокойство у многих поклонников. Видеоматериалы с этого публичного мероприятия появились в сети.

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Ранее исполнитель известного хита «Цвет настроения синий» сообщил об отъезде из России «за приключениями», не уточнив направления. Теперь стало известно, что певец выступил на бракосочетании миллионеров в Ташкенте, церемонию вели Ксения Собчак и Иван Ургант. В сети распространились кадры, встревожившие фанатов артиста: он предстал перед зрителями заметно похудевшим и с потемневшей кожей на руке.

По данным kp.ru, торжество организовал местный предприниматель. На празднование израсходовали около 50 миллионов рублей.

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Напомним, 25 апреля 2025 года Филипп Киркоров получил травму во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, пострадав от сильного ожога. Одежда загорелась от искр пиротехники. Хотя певец не скрывал повреждений, он довел выступление до конца. Позже появились данные о его госпитализации, но представители опровергли эту информацию. По словам звезды, реабилитационный период занял месяц, но сейчас он вернулся в строй и уже готовится к летним гастролям.