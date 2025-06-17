Врачу грозит до 40 лет тюрьмы за поставку кетамина Мэттью Перри

Еще один врач признал вину в деле о незаконной поставке кетамина, который привел к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Как сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы, Сальвадору Пласенсии грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов.

© mk.ru

"Врач, нелегально поставлявший актеру из "Друзья" Мэттью Перри наркотик кетамин... согласился признать вину... Врачу Сальвадору Пласенсии может грозить до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов", - сообщило издание.

Последними словами актера Мэттью Перри была просьба дать ему наркотиков

Ранее, в октябре 2024 года, другой фигурант дела — доктор Марк Чавес — также признал свою вину. Согласно материалам следствия, Пласенсии незаконно выписывал рецепты на кетамин, который затем поставлялся Перри. Всего по этому делу задержаны пять человек, и Пласенсии станет четвертым, кто пошел на сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что жителя Забайкалья осудили за связь с запрещенной террористической организацией.