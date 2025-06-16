Пэрис Хилтон рассказала о последствиях слива секс-видео с ее участием

Королева вечеринок вспомнила инцидент со сливом ролика, в котором она занимается сексом с бывшим Риком Саломоном. Видео попало в Сеть в 2003 году. В интервью Луи Теру она заявила, что это предательство со стороны «экс-а» оставило след на всю жизнь.

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Она рассказала, что накануне слива много работала над шоу, и инцидент поменял все планы. Хилтон отметила, что тогда журналисты и публика были очень жестоки по отношению к ней.

«Это был самый болезненный опыт, который я когда-либо проживала. Доверять кому-то, кто выкладывает в Сеть то, что должно было остаться в архиве… А затем люди делали выводы обо мне всего лишь по одному поступку», — поделилась знаменитость.

Звезда напомнила, что сейчас подобная съёмка была бы незаконной. Тогда, более 20 лет назад, Саломон уговорил её запечатлеть их половой акт, хотя сама она этого не хотела. Хилтон призналась, что боялась потерять возлюбленного.