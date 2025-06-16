Певица Шакира высказалась о трудном положении иммигрантов в США

"Быть иммигрантом в США - значит жить в постоянном страхе. Больно это видеть", - так певица Шакира ответила на вопрос BBC News (корпорация заблокирована в РФ), с какими трудностями сталкиваются в Штатах переселенцы из других стран.

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Она подчеркнула, что сегодня особенно важно проявлять солидарность и защищать друг друга. Жесткая депортационная политика Дональда Трампа, по мнению Шакиры, разрушает семьи и сообщества.

Певица также поделилась своим опытом переезда в США: "Мне было 19 лет, когда я приехала, как и многие другие колумбийцы, надеясь на лучшее будущее".

По словам поп-звезды, американская музыка и поэзия - Леонард Коэн, Уолт Уитмен, Боб Дилан - повлияли на ее творчество и помогли освоить английский язык.