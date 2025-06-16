Дочь Виктории Бони призналась, что мечтает стать Илоном Маском

Виктория Боня пообщалась с 13-летней дочкой Анджелиной и узнала много интересного. Блогерша составила несколько личных вопросов для наследницы, чтобы раскрыть ее интересы, — некоторые ответы повеселили и маму, и ее подписчиков.

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Боня спросила: «Если бы ты могла прожить один день жизнью какого-то человека известного, кто бы это был?» Девочка без раздумий ответила: «Илон Маск». Мама поинтересовалась, почему именно он, неужели Анджелина собралась в космос? Однако правда оказалась куда более приземленной.

Оказывается, девочка хочет прикарманить себе деньги предпринимателя — она бы перечислила на свой счет два миллиарда. Боня спросила, сколько из этой сумму она готова отдать ей. Анджелина ответила, что миллиард, то есть половину.

Также Виктория поинтересовалась, героиню какого мультфильма она бы сыграла. Девочка сказала, что ей нравится Золушка, потому что у нее «красивая история». А еще у Анджелины есть заветная мечта — она хочет приобрести лошадь.

Виктория родила единственную дочь от принца-бизнесмена Алекса Смерфита. Они прожили вместе семь лет, после расставания экс-влюбленные смогли сохранить дружеские отношения.