Елена Ваенга рассказала о своем заболевании

Известной певице пришлось отменить выступления из-за сильного недомогания.

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Известной певице Елена Ваенга пришлось отменить выступления из-за сильного недомогания. О своем заболевании артистка откровенно рассказала на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я была обязана снять это видео, — рассказала Елена. — Я сообщаю, что 22 июня моего концерта в Кремле не состоится. Ногами и руками я могу, а голоса – нет. У меня фарингит с ларингитом. И сейчас я еду в больницу».

Ваенга попросила прощения у своих поклонников, а также пожаловалась на то, что горло — ее слабое место. При малейшей простуде, по словам певицы, в первую очередь страдает именно оно. Вот и сейчас артистка не может разговаривать и петь всего лишь спустя полгода, после аналогичных проблем.

Ранее «Мослента» писала о том, что о состоянии своего здоровья рассказал 87-летний всеми любимый актер Александр Збруев.