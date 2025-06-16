Малышева избавляется от бизнеса в России

Телеведущая Елена Малышева подала документы Федеральную налоговую службу (ФНС) о ликвидации своей компании «Есть здорово» из-за многомилионных убытков. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, в 2019 году фирма Малышевой, которая занималась продажей продуктов правильного питания, оказалась убыточна на 2 млн рублей. Недавно компании удалось выйти в ноль, но Малышева все равно приняла решение о закрытии, утверждают СМИ. Другие детали не раскрываются.

Елена Малышева с августа 2010 года ведет телепередачу «Жить здорово!». В 2022-м программа какое-то время была поставлена на стоп, но сейчас передача снова выходит в эфир.

В апреле 2023 года Малышеву заметили прогуливающейся по улицам Нью-Йорка. По данным «СтарХит», телеведущая владеет особняком за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка, а также она купила две квартиры для своих сыновей, площадь которых составляет примерно 110 м².

10 марта сообщалось, что на Елену Малышеву подали в суд за нарушение авторских прав. Истец потребовал взыскать с ведущей передачи «Жить здорово!» 60 тыс. рублей.