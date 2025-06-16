С памятника Жанны Фриске украли часы, подаренные фанатом

Вчера исполнилось десять лет со дня смерти Жанны Фриске. В честь годовщины могилу поп-звезды на Николо-Архангельском кладбище посетили ее близкие люди — члены семьи и друзья. Отец певицы Владимир Копылов обратил внимание, что одна деталь на памятнике бесследно исчезла.

Папа Фриске заметил, что пропали часы на руке у статуи Жанны. Презент оставил один из поклонников звезды. По словам Копылова, аксессуар появился здесь «месяца три-четыре назад». Три недели назад часы еще украшали запястье статуи, но вчера рука уже была свободна от них. Об этом Владимир Борисович сообщил в беседе с журналистами «АиФ».

Также Копылов поделился, что планирует изменить некоторые детали памятника за свой счет. Дмитрий Шепелев помогать ему в этом не будет, уточнил отец Фриске.

Посетила могилу Жанны и ее лучшая подруга и экс-коллга по «Блестящим» Ольга Орлова. Певица не была расположена к общению с журналистами и попросила их оставить близких Фриске в покое.