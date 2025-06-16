Шнуров вернулся к Абрамовой

Певец Сергей Шнуров вернулся к экс-жене Ольге Абрамовой, с которой развелся 8 месяцев назад. Об этом сообщает StarHit.

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Осенью 2024 года Сергей и Ольга оформили развод по инициативе Абрамовой. Что стало причиной расставания — не уточнялось. Однако, судя во всему, экс-супругам удалось наладить отношения. Так, 14 июня у музыканта состоялся концерт, на котором его заметили вместе с Ольгой. По информации источника, Шнуров не скрывал нежных чувств: он обнимал ее и целовал в щеку.

Артист не оставил Ольгу без внимания и во время выступления. Шнуров спустился со сцены, чтобы заключить ее в объятия и потанцевать. Они исполняли медленный танец под строчки: «Мы с тобою не смогли сохранить любви угли». После этого певец поцеловал Абрамову и поднялся к музыкантам на сцену.

Сам артист не комментировал воссоединение с Ольгой.

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