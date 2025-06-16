Гогунский оправдал свои слова о женщинах высказыванием Тодоренко

Актер Виталий Гогунский, столкнувшийся с хейтом после ряда скандальных высказываний о женщинах, заявил о том, что они «сами провоцируют», вспомнив заявление телеведущей Регины Тодоренко. Его слова приводит «СтарХит».

Ранее Гогунский оказался в центре скандала после того, как в одном из интервью высказал мнение, что женщина не может находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его словам, женщина не должна испытывать негативные эмоции, даже если у нее плохое самочувствие.

В очередном интервью исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» в свое оправдание привел резонансные слова Регины Тодоренко о домашнем насилии.

«Регина Тодоренко высказывалась по этому поводу - тоже получила волну хейта. Она имела в виду совсем другое, что действительно часто конфликт провоцируется женщиной. Женщина не может своими эмоциями как-то управлять», - заявил Виталий Гогунский.

Он также подчеркнул, что заслуживает благодарности, за то, что жившие с ним женщины «не работали ни дня» и он полностью обеспечивал их всем необходимым.

«И хочу просто видеть женщину в хорошем настроении - это моя мечта», - пояснил свою позицию артист.

Напомним, что Регина Тодоренко несколько лет назад назвала женщин, которые публично обвиняют своих мужей в домашнем насилии, психически больными, и посоветовала им перед этим задаваться вопросами, почему их бьют и что они сделали, чтобы не били. Это высказывание вызвало шквал критики, журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года», а ряд брендов приостановил с ней рекламные контракты.