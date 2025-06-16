Чем известен убитый в зоне СВО украинский актер Фелипенко?

В зоне специальной военной операции был убит украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший в российском сериале «Возвращение Мухтара». Чем известен артист, разбирался «Рамблер».

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Ранее о смерти Юрия Фелипенко заявила в соцсетях его жена Катерина Мортрич, отметив, что ее «будто уничтожили».

«Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом», - написала она.

Актер родился в 1993 году в Запорожье. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, и был известен, в том числе и работой над дубляжом иностранных фильмов. В частности, среди них были «Как приручить дракона-2» и «Первая украинская сказка», пишет «Газета.ua».

Также Филипенко дебютировал в девятом сезоне российского сериала «Возвращение Мухтара». После этого он сыграл ряд ролей в популярных фильмах на Украине, в том числе «Отдел-44», «Что делает твоя жена». Украинские издания отмечали, что до 18 лет актер говорил только на русском, а уже потом выучил украинский.

В 2024 году актер официально присоединился к батальону «Ахиллес». Он был оператором БПЛА 429 отдельного полка. Информация об участке фронта, на котором он был убит, не приводится, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко ушел добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины и мог погибнуть в ходе боев на Харьковском направлении. Он считался пропавшим без вести.