У звезды «Полицейского с Рублевки» случился судорожный приступ

У актера Романа Попова случился судорожный приступ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что врачи привели звезду сериала «Полицейский с Рублевки» в чувство и хотели увезти в больницу, но от госпитализации он отказался.

Первые приступы у Попова появились в 2018 году. У артиста диагностировали астроцитому — злокачественную опухоль мозга. После успешной операции Попову назначили противосудорожную терапию, которую он перестал принимать в 2021 году.

Сам актер информацию об ухудшении состояния здоровья не комментировал.

Ему удалось победить болезнь, признавался артист, благодаря чувству юмора. Онкологическое заболевание Попов скрывал.