«Не дают спокойно помянуть»: на могиле Жанны Фриске случился скандал

В воскресенье, 15 июня, исполнилось десять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. Как рассказала «Комсомольская правда», сестру певицы, пришедшую на кладбище в этот день, разозлили журналисты.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Последние два года жизни она боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).

Как отмечает «Комсомольская правда», Наталья Фриске раскритиковала журналистов, которые окружили ее отца Владимира для интервью. Семья Фриске в этот момент находилась сбоку от могилы и поминала певицу.

«У людей ни стыда ни совести. В такой день просто облепили. В рот лезут, не дают нам спокойно помянуть», - процитировала газета сестру певицы.

«Аргументы и факты» рассказали, что в годовщину смерти у могилы Фриске собрались многочисленные поклонники певицы. Сестра артистки отметила, что журналисты также мешали поклонникам.

«Ни стыда, ни совести. Просто здесь не протолкнуться. Вы проталкивайте их сами», - сказала она поклонникам сестры.

На могилу Жанны Фриске в этот день также пришла ее подруга, певица Ольга Орлова. «АиФ» отмечает, что позже Орлова попросила журналистов уйти, чтобы близкие Фриске могли «посидеть узким кругом».