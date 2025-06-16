Народный артист РФ Филипп Киркоров улетел из России. Об этом он сообщил в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовав видео из аэропорта Домодедово.

«Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!» — заявил певец.

В конце апреля Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

7 июня исполнитель впервые появился на публике после госпитализации. Продюсер Яна Рудковская отметила, что Киркоров «пока еще очень слабенький».