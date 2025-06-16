Брак, скандалы, предательство подруги. Что говорят об Анне Цукановой-Котт?

Звезда «Ералаша» Анна Цуканова-Котт встретила своего будущего мужа еще ребенком. Но помогло ли это избежать проблем в браке и чем закончились эти отношения, разбиралось издание «СтарХит».

Будущая актриса родилась в Твери в семье выпускников театрального училища. Через пару лет после рождения дочери супруги перебрались в Москву, где вскоре расстались. Отец Анны эмигрировал в Америку, где стал успешным ресторатором. Творческую же судьбу девочки предопределило то, что рядом с домом располагалась театральная школа № 123 и мама отвела ее на занятия именно туда.

В итоге Анна Цуканова-Котт стала настоящей звездой «Ералаша». Она снялась в 12 выпусках киножурнала и отмечала, что «именно там научилась относиться к этой профессии легко».

Школу артистка окончила экстерном в 15 лет, так как не успевала совмещать съемки с учебой. Она легко поступила в «Щуку», но в итоге так и не забрала оттуда диплом, несмотря на то, что сдала все экзамены. Однако из-за занятости в проектах ей так и не удалось выкроить время на сдачу учебников и подпись обходного листа.

Артистка снялась в сериалах «Цирк» и «Операция «Цвет нации»», «Тайне Голубой долины», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Были роли в «Курсантах», «Отцах и детях», «Доме Солнца» и «Брестской крепости», в «Каменской» и «Дальнобойщиках». Ну а широкую известность Анна Цуканова-Котт обрела благодаря сериалу «Восьмидесятые». Вместе с Егором Корешковым Анна снялась в авторской картине «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности», где не постеснялась предстать обнаженной. Центральных же героинь Цуканова-Котт сыграла в «Каникулах президента» и «Выйти нельзя остаться».

При этом с самого детства Анна постоянно пересекалась на съемках с Александром Коттом. Сотрудничество с режиссером на 16 лет старше вылилось в дружбу, а затем и в любовь. Котт полагал, что эти чувства девушки вскоре угаснут, но в 18 лет Анна забеременела и в 2008 году родила сына, а затем и сменила фамилию на Цуканова-Котт. А в 2018-м Анна подарила режиссеру дочку Лею.

Поклонники были уверены, что режиссер и актриса поженились и были весьма шокированы признанием Анны, которое она сделала в 2019 году, заявив, что они Александром Коттом «до сих пор официально не женаты».

Официально пара расписалась только в 2019 году в Тверском загсе Москвы. При этом после откровений бывшей подруги актрисы Анастасии Веденской фанаты начали подозревать, что брак стал попыткой спасти семью.

Анастасия Веденская рассказала, что, будучи ее близкой подругой, Цуканова-Котт во всем помогала ее тогдашнему мужу Владимиру Епифанцеву, и она подозревает, что у них был роман.

«Анна сделала все, чтобы у них с Владимиром начались отношения. Всегда хвалила его, а я говорила правду. Не все же хотят ее слышать!» — сетовала актриса на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

При этом она заявила, что роман между ее подругой и мужем видели все, кроме нее, а она не верила в это и защищала Анну. Сама Цуканова-Котт подозрения бывшей подруги не комментировала, а Епифанцев заявил, что это «было теплое взаимодействие», назвав Анну ангелом, присутствие которого в его жизни стало «спасением».

«Изменял ли я Анастасии с Аней? Не скажу сейчас точно. Знаю только одно: мы не соревновались с женой в святости», - резюмировал актер.

Также еще в 2016 году Цукановой-Котт приписали роман с Ильей Бачуриным, с которым она развивала бизнес-проект «КиноЕда».

«После появления продюсера и артистки на «Кинотавре» окружающие зашептались, что именно Цуканова-Котт разбила пару Ильи с Равшаной Курковой», - пишет издание.

А в январе 2025-го актриса заявила, что они с мужем официально развелись год назад, «но остались лучшими друзьями и любящими родителями». Актриса также намекнула на новый роман - на фильм «Василий» Цуканова-Котт пришла с продюсером Михаилом Врубелем.

Ранее с критикой из-за брака с Евгением Цыгановым столкнулась и актриса Юлия Снигирь. Ее посчитали разлучницей. Кроме того, много нелестных слов она услышала о себе после съемок в «Мастере и Маргарите».