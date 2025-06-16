Земфиру* и Чулпан Хаматову внесли в базу «Миротворец»

Уехавшая из России в 2022 году певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) внезапно для себя оказалась в базе украинского «Миротворца». Аналогичная участь постигла и проживающую в Латвии Чулпан Хаматову, несмотря на то что она неоднократно делала антироссийские заявления.

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По данным NEWS.ru, в материалах украинского сайта сказано, что Земфира* «манипулировала общественно значимой информацией».

Хаматова, как утверждается, посещала Крым после 2014 года и вела, по версии украинских активистов, «нелегальную» коммерческую деятельность на полуострове.

Несколькими днями ранее в «Миротворец» попал и освободившийся из колонии в апреле этого года Михаил Ефремов. Украинские активисты обвинили актера в «соучастии в преступлениях против Украины».

Напомним, «Миротворец» публикует информацию о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Ранее на Украине «врагом» объявили российского хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен якобы покушался на суверенитет страны и принимал участие в распространении пропаганды.

*Признана иностранным агентом на территории Украины