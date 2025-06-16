Последнее совместное фото с покойной Жанной Фриске показала Ольга Орлова

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова показала свою последнюю совместную фотографию с певицей Жанной Фриске.

Накануне близкие артистки вспоминали ее - 10 лет назад Фриске умерла после продолжительной борьбы с глиобластомой.

В социальных сетях подписчики поинтересовались у Орловой, каким был их последний снимок с Жанной. "Я не фотографировалась с Жанной во время болезни. Я боялась, что эти фото куда-то попадут", - так прокомментировала артистка свою фотографию с покойной.