Последнее совместное фото с покойной Жанной Фриске показала Ольга Орлова
Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова показала свою последнюю совместную фотографию с певицей Жанной Фриске.
Накануне близкие артистки вспоминали ее - 10 лет назад Фриске умерла после продолжительной борьбы с глиобластомой.
В социальных сетях подписчики поинтересовались у Орловой, каким был их последний снимок с Жанной. "Я не фотографировалась с Жанной во время болезни. Я боялась, что эти фото куда-то попадут", - так прокомментировала артистка свою фотографию с покойной.