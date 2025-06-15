Сын Шер находится в тяжелом состоянии после передозировки

48-летний Элайджа Блю Оллман, сын знаменитой американской певицы Шер, был доставлен в больницу после передозировки в Джошуа-Три в штате Калифорния в субботу утром, сообщает TMZ. Сообщается, что Элайджа в тяжелом, но стабильном состоянии находится в больнице и "получает наилучший уход".

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По информации источника издания, Элайдже "повезло, что он выжил". Неясно, какие наркотики он употреблял. 79-летняя Шер сосредоточена на благополучии своего сына и "делает все возможное, чтобы оказать ему необходимую помощь". Отец Элайджи - рок-звезда Грегг Оллман, за которым Шер была замужем с 1975 по 1979 год. Он умер от осложнений рака печени в возрасте 69 лет в мае 2017 года. Элайджа с детства сталкивался со злоупотреблением психоактивными веществами.

В 2014 году он рассказал Entertainment Tonight, что начал употреблять наркотики в возрасте 11 лет.

"Я просто хотел убежать от всего того, что было в моем прошлом", - сказал он.

Он также вспоминал, что у него были "некоторые моменты, когда он действительно чувствовал себя на грани смерти".

В декабре 2023 года Шер подала заявление о помещении сына под опеку, утверждая, что он не может "управлять своими финансовыми ресурсами" из-за "серьезных проблем с психическим здоровьем и злоупотреблением психоактивными веществами". Она также утверждала, что бывшая жена Элайджи, Марианджела Кинг, плохо влияла на ее сына и активно противодействовала ее попыткам ему помочь. Кинг, со своей стороны, обвинила певицу в том, что она наняла четырех человек, чтобы похитить Элайджу и отправить его в реабилитационный центр.