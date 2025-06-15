Жигалова рассказала о примирении с Борисовой

Алена Жигалова была нацелена дойти до финала, готова сделать практически все, чтобы продолжить участие в шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ, и не сомневалась, что у них с Даной Борисовой есть для этого все шансы.

Однако телеведущая свою напарницу подвела. У нее начинались приступы паники, она отказывалась проходить испытания и рвалась вернуться домой.

В финале девятого выпуска «Оранжевые» были вынуждены покинуть реалити, пишет издание vokrug.tv.

«Дана Борисова психанула и сообщила, что в Москву собралась. Я шла, как танк. Я сошла с дистанции из-за своей партнерши. Я на нее обиделась, мы потом не разговаривали много дней, потом помирилась. Сейчас я просто уже смирилась, что есть такая вот Дана Борисова, и я с ней бегала в „Сокровищах императора"», - рассказала Алена.

В шоу принимали участие 13 пар игроков. Участники отправились в Большое китайское приключение, в рамках которого проходили испытания на время, выносливость и сообразительность.