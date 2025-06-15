Умер лидер легендарной лондонской панк-группы The Boys Джон Плейн

Скончался Джон Плейн, гитарист и вокалист группы The Boys, одного из важнейших проектов первой волны британского панка.

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Коллектив был создан в 1976-м в Лондоне, распался в 1982-м и в 1999-м решился на реюнион.

В январе 1977-го музыканты подписали контракт, став единственной на тот момент британский панк-группой, имевшей договоренность с лейблом. В том же году вышла их одноименная пластинка.

Коммерческий успех группы оказался сравнительно скромен, но влияние The Boys на жанр переоценить будет сложно.

Джон отошел на 74-м году жизни. Об этом сообщает ABC Nyheter.

Интересующиеся вопросом также могут помнить Джона по фильмам Looking for Johnny - о Джонни Тандерсе, это один из первых гитаристов панк-рока (умер в 38 лет в 1991-м), и Sad Vacation - о последних днях Сида Вишеса (умер в 21 год в 1979-м).