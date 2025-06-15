Поплавская уверена, что артисты, уехавшие в Израиль, «пакуют чемоданы»

Яна Поплавская считает, что очень скоро эмигрировавшие в Израиль представители российского шоу-бизнеса, которые признавались в любви к этой стране, уедут и устроятся в других местах.

«Уверена, что в ближайшие дни мы узнаем, как пакуются чемоданы, чтобы переехать в какое-то другое место», - сказала Поплавская.

АиФ приводит слова Поплавской о том, что от критиковавших Россию артистов не стоит ждать того же в отношении Израиля. Они отмолчатся и разъедутся по другим странам.

«Есть хорошая фраза: “это же другое” или вспоминается фраза из анекдота “потому что это просто красиво”. Все понимают, что одно дело вопить по поводу России, другое дело говорить что-то, находясь в Израиле. Понятно, что там как раз к этому отнесутся по-другому, поэтому там нужно молчать», - объяснила актриса.

57-летняя актриса Яна Поплавская впервые за долгое время вышла в свет с мужем, радиоведущим Евгением Яковлевым. Супруги появились вместе на премьере мюзикла. По словам Яковлева, они давно не выходили в свет из-за большой занятости: пара активно помогает бойцам СВО. Поэтому супругам некогда было думать о светской жизни.