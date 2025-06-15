Mia Boyka предложила «отменить мухобойку»

Mia Boyka недавно вновь оказалась в центре внимания критиков - в сети стало набирать популярность видео из прошлогоднего выпуска Comedy Club, где она рассказывает, как собирается покорить китайскую публику и сужает глаза пальцами.

В интернете ее обвиняют в расизме.

Напомним, что после прошлогоднего скандала с девочкой-квадробером певица серьезно потеряла в доходах. Ее почти перестали заказывать на корпоративы. Как пишет «Комсомольская Правда», за восемь месяцев у нее было лишь пять выступлений вместо прежних пяти в неделю.

Звезда убеждена, что хейт вокруг нее – дело рук недоброжелателей. И она записала видео с мухобойкой, решив посмеяться над попытками ее саму «отменить»

«Я предлагаю отменить мухобойку! Потому что она бьет кого попало. Бьет этих бедных мух, которые летают просто везде по какашкам, собирают нам их, а потом прилетают и садятся на нашу еду. Я предлагаю отменить ее за это, потому что мне не нравится ее цвет. Я предлагаю ее отменить за то, что она в дырочку — это мне не подходит. Я предлагаю отменить ее просто потому, что она есть по факту своего существования. Кто согласен со мной, что мухобойку пора отменить? Ставьте лайк и распространяйте это видео репостами. Давайте же отменим эту мухобойку уже в этой стране!» — сказала Boyka.

Прошлой осенью Mia Boyka высмеяла на концерте маленькую поклонницу в кошачьей маске и угодила в скандал. Mia Boyka вывела девочку на сцену и начала критиковать ее стиль. Ребенок чуть не расплакался, а видео опубликовала сама тиктокерша, которую начали «отменять» фанаты.