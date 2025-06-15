Кушанашвили резко прокомментировал откровения Гогунского

Отар Кушанашвили считает, что причиной подобного отношения к женщинам у Гогунского следует искать в семейных и личных проблемах. Об этом пишет издание passion.ru.

Недавно актер удивил своих поклонников откровенными высказываниями. В частности, по словам Виталия, у женщин не должно быть плохого настроения. А если оно все-таки случится, женщины с плохим настроением не должны находиться рядом с ним.

«Иди и страдай в чаще. Там где-нибудь, в Перово, за той рекой. Иди страдай, чтобы об этом не знали, она обязательно говорит он, в плохом настроении», — высмеял актера Отар в шоу «КАКОВО?!».

Кушанашвили предположил, что в какой-то период времени Виталий жил в очень сложных условиях.

«Видно, чуваку приходилось очень несладко, я не знаю. Его бывшая жена говорит, что Гогунский — нерукопожатный персонаж, он отравляет жизнь всем, кто с ним рядом. Ну, не знаю, вообще у меня вопрос, у него есть друзья у этого парня? И у него есть семья сейчас? Он говорит у Собчак о ране незаживающей», - порассуждал журналист.

Ранее Виталий Гогунский объяснил, почему больше не планирует жениться. Актер, известный по сериалу «Универ», был женат трижды, но сейчас уверен: новый брак — не для него. В интервью Леди Mail он заявил, что больше не хочет официально оформлять отношения.