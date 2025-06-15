Дочь Меладзе регулярно нарушает ПДД

Арина, дочь Валерия Меладзе, в свои 22 года, на своем Mercedes-Benz GLA-Klasse, похоже, исповедует принцип «езжу, как хочу». Она насобирала 144 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Как информирует gazeta.ru, девушка регулярно превышает допустимую скорость, нарушает разметку, едет на «красный свет» и любит поговорить по телефону за рулем.

На сегодняшний день оплачено 137 штрафов на 111 тысяч рублей.

Известно, что в основном певец проживает в Испании. У него шестеро детей: три взрослых дочки от первого брака, двое сыновей и дочь от Альбины Джанабаевой.

Ранее сообщалось, что Меладзе заметили во время прогулки на Рублевке. Журналисты предположили, что исполнитель прилетел в Россию на день рождения внука.