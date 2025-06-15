У Шаляпина обнаружили пищевое расстройство

Прохор Шаляпин попал в больницу. Он съел за один раз полкило шоколадной пасты. В результате потребовалась госпитализация - поджелудочная железа не справилась с таким количеством сладкого.

«Мне прям плохо было, жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство. Я могу напасть на еду. Как будто во сне ее ем, а потом просыпаюсь и понимаю, что я уже так много съел, что мне аж плохо», — сообщил Шаляпин в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

У Прохора и раньше были приступы компульсивного переедания, пишет Экспресс Газета.

После очередной госпитализации Шаляпину сделали полное обследование. У артиста нашли перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина в крови.

«Мне все объяснили. Мне прописали легкие препараты, которые снимают холестерин, и диету, чтобы на ночь не жрать», - рассказал певец.

Ранее Прохор Шаляпин заявил в YouTube-программе «ШОРТС ШОУ», что готов вернуться в передачу «Пусть говорят» за 50 миллионов рублей. Шаляпин уточнил, что ему платили гораздо меньше на подобных шоу.

Артист заявил, что намного больше зарабатывает сам, чем получает за такие программы. Певец считает, что «перерос» это. Он заявил, что испытывал ужасные ощущения на подобных передачах.