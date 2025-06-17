Отец Жанны Фриске рассказал о проблемах со здоровьем

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что имеет проблемы со здоровьем. В беседе с kp.ru он признался в том, что у него очень сильно болит поджелудочная железа.

Копылов рассказал, что на 10-ю годовщину смерти Жанны Фриске он не смог пробыть со всеми до конца памятного мероприятия из-за обострения поджелудочной железы.

Он также сообщил, что активно пытается установить контакт с внуком Платоном, которому в этом году исполнилось двенадцать лет. Платон проявляет интерес к музыке и уже успел попробовать себя в киноиндустрии.

«Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смириться. Душа болит, но что-то надо делать», — заявил Копылов.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с тяжелой формой рака. У нее была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга — глиобластома. У Жанны остался сын Платон от гражданского мужа Дмитрия Шепелева. После смерти певицы отношения между ее родными и Дмитрием окончательно испортились. Дедушка, бабушка и тетя (младшая сестра Жанны, Наталья) уже много лет не видели Платона.

Отец Жанны Фриске рассказал о ее последних минутах жизни

В интервью Надежде Стрелец Дмитрий Шепелев заявил, что прервал общение с родственниками из соображений безопасности своей и сына. Однако он не возражает против общения Платона с родственниками.