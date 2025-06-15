Zivert высмеяла Воробьева за слова про девушек с макияжем

Zivert в программе «Шоу Воли» осудила Алексея Воробьева за его слова про женщин, пользующихся косметикой.

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Недавно певец обрушился с критикой на девушек с макияжем, назвав неполноценными всех, кто пользуется косметикой.

Алексей считает, что они просто пытаются подстраиваться под других людей и произвести на них впечатление. В то же время признаком полноценной личности Воробьев назвал способность «наплевать на чужое мнение».

Артистка же назвала певца лицемером, ведь он сам использовал фильтр, когда записывал видеоролик для подписчиц, пишет издание passion.ru.

«Вы видели этот ролик? Как Алексей Воробьев записывает видео, где все женщины неполноценны. И никогда им полноценными не стать, потому что они красятся. Это видео – это просто кринж года», — сказала Zivert

И, несмотря на то, Воробьев публично извинился, заявив, что любит всех женщин независимо от того, как они выглядят, шлейф от его высказывания будет тянуться за ним еще долго.

По словам Воробьева, он внезапно осознал свою ошибку и почувствовал стыд за свои высказывания.