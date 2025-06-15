Адвокат раскрыла страшные подробности трагедии с Тиммой

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи Тиммы, в эфире программы «Ты не поверишь!» опровергла информацию, о том, что Седокова материально поучаствовала в погребении тела бывшего супруга.

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Так, столичный морг передал тело Яниса транспортной компании в раздетом виде в пластиковом пакете. Таким его и получили родители. Об этом пишут 7days.

Из этого, скорее всего, следует, что Анна Седокова не передавала работникам морга никакой одежды для Яниса и не озаботилась бальзамированием тела.

«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести. Его из морга, из нашего, из русского отдали без грима, без бальзамации, одежды, голого в пластиковом мешке. Когда он приехал в Прибалтику, мама потеряла сознание при осмотре. Она не могла представить, что он будет лежать как последний брошенный, неопознанный труп в пластиковом пакете, который заломился на лице. Это было ужасно», -заявила Гаврилова.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась.

Адвокат: Седокова не хочет выходить на связь с семьёй Яниса Тиммы

В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США. 25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоялось прощание с ним в Рижском крематории.