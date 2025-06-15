Сестра Фриске поругалась с журналистами на могиле певицы

Сестра ушедшей из жизни ровно 10 лет назад певицы Жанны Фриске — Наталья — в воскресенье, 15 июня, вместе с отцом пришла на ее могилу, где поругалась с журналистами.

Женщина возмутилась, что представители прессы мешали ей с семьей помянуть покойную артистку. Родственники певицы накрыли стол около могилы, а журналисты попытались к ним подойти, чтобы взять интервью.

— У людей ни стыда ни совести. В такой день просто облепили. В рот лезут, не дают нам спокойно помянуть, — передает слова Натальи Фриске «КП».

Со дня смерти известной певицы Жанны Фриске прошло ровно десять лет. Ее семья приехала на могилу звезды на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить ее память. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось немного пообщаться с отцом ушедшей из жизни артистки Владимиром Копыловым.

Дмитрий Шепелев запретил семье Фриске общаться с сыном Платоном. Он обвинил отца звезды в нападении, а также признался, что боится потерять сына.

Отец Фриске: Шепелев хотел продать чеченцам долю сына в квартире Фриске

Родители звезды неоднократно опровергали подобные заявления: они считают, что их попросту лишили любой возможности видеться с внуком.

Жанна Фриске скончалась после нескольких лет борьбы с глиобластомой — неоперабельной опухолью головного мозга. Как певица жила последние годы и какие скандалы разгорелись после ее смерти — в материале «ВМ».