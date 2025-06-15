Буйнов заявил о творческой гибели уехавших из России артистов

В День России на Красной площади состоялся масштабный концерт, в котором приняли участие многие известные артисты. Александр Буйнов, народный артист России, перед началом празднования пообщался с журналистами. Буйнов напомнил о судьбе музыкантов, которые решили эмигрировать на Запад. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Мы корнями глубоко в России, нас трудно вырвать отсюда. Я знаю тех, кто давно уехали в Штаты, но себя там не нашли», — отметил певец.

Эмигранты были отличными артистами, подчеркнул Буйнов. Но карьера актера или музыканта за рубежом у них не сложилась. Им пришлось зарабатывать на жизнь другими способами, кто-то стал торговать книгами и машинами, кто-то еще как-то устроился. Александр подчеркнул, что именно так и погибла там русская культура.

Ранее Александр Буйнов попал под огонь критики россиян за то, что на канале «Эмпатия Манучи» пытался отстоять позицию Пугачевой и защитить ее от публики и ведущего, который спрашивал артиста о том, почему же Примадонна все-таки не вернулась домой и зачем изначально решила покинуть любимую страну, в которой росла, достигала высот, взошла на пьедестал на музыкальной арене.