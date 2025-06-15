10 лет без Жанны Фриске: кто навещает ее могилу и почему не появляется Шепелев

Николо-Архангельское кладбище стало местом памяти в день 10-й годовщины смерти певицы Жанны Фриске. Поклонник, ухаживающий за ее могилой, рассказал, что гражданский супруг звезды Дмитрий Шепелев за все эти годы так и не нашел времени посетить место захоронения.

«Если телеведущий говорит, что якобы любит и помнит Жанну, то это очень странная любовь», – заявил мужчина, отказавшийся назвать свое имя, передают news.ru.

Мужчина, назвавший себя «человеком из прошлого Жанны», рассказал о своей многолетней традиции посещать могилу певицы. Вот уже десять лет, в день ее смерти и в день рождения, 8 июля, он проводит на кладбище весь день, с открытия и до закрытия, занимаясь уборкой и возложением цветов.

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По словам собеседника издания, его настораживает тот факт, что Дмитрий Шепелев, отец единственного сына Жанны Фриске, за все эти годы ни разу не был замечен на могиле певицы. Он также выразил сожаление по поводу того, что телеведущий препятствует общению родителей Жанны с внуком, считая это аморальным поступком.

Мужчина сообщил, что из всех бывших участниц группы «Блестящие» лишь Ольга Орлова регулярно навещает могилу Жанны. Других солисток он не видел.

После беседы с журналистом поклонник зажег лампадку у могилы и убрал увядшие цветы. Он добавил, что родные Жанны, ее родители и сестра, планируют посетить кладбище утром, ориентировочно около 11 часов.

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