Пугачева удивила реакцией на конфликт Израиля и Ирана

Алла Пугачева после бегства из России стала активным пользователем социальных сетей: певица охотно реагирует на новые фотографии коллег и знакомых, оставляет комментарии. До недавнего времени бывшая Примадонна регулярно комментировала происходящие в мире события. Особенно те, что касались России. После же начала ирано-израильского конфликта бывшая Примадонна выбрала весьма неожиданную позицию.

Третий день поклонники требуют Пугачеву высказаться по поводу ракетных обстрелов. В социальных сетях бывшей Примадонны — десятки сообщений от неравнодушных. Суть примерно одинакова: фанаты хотят узнать, что Алла думает об атаке Израилем Ирана, и понять, можно ли, по ее мнению, считать Израиль страной-агрессором. Впрочем, реакция Пугачевой удивляет: Алла молчит, словно партизан.

— Два дня уже молчат новые израильтяне (перечисляет фамилии Пугачевой, а также иноагентов, сбежавших в Израиль), — сокрушается одна из подписчиц. — В шоке, наверное. Решают, куда податься дальше. На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнем горела, так они решительно ее осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли. Люди, недостойные даже презрения!

Будто в рот воды набрал по поводу разгоревшегося конфликта между Израилем и Ираном и муж-иноагент Пугачевой. В своих социальных сетях он размещает оголенные фотографии. Про Иран и Израиль — ни строчки. А ведь еще совсем недавно уверял: потребуется защищать новую родину — он непременно это сделает. Казалось бы, сейчас самый подходящий момент…

Пугачева устроила скандал в израильском кафе

К слову, муж Пугачевой в социальных сетях тоже «торчит», что называется, сутками напролет и активно общается с подписчиками. Благо что после бегства из России свободного времени у него предостаточно. Съемок на телевидении нет, а концерты сейчас для него — словно праздник.

— Состояние заработал в России, а про ее День — ни слова? — возмутилась одна из подписчиц, которая так и не увидела на странице иноагента поздравления с Днем России. — Позор!

Муж-иноагент тут же ответил: «Ну, я смотрю, ты тоже ни фига не написала!»

В тусовке уверены, что боевые действия между Ираном и Израилем Пугачева с мужем не комментируют намеренно. Поговаривают, что Алла уже давно лелеет надежду вернуться в Россию, поэтому заняла выжидательную позицию. Осудить Израиль она тоже не может: мол, новые хозяева могут не понять и не простить. В ее случае сейчас точно «молчание — золото».