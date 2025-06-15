Эвелина Бледанс после начала ирано-израильского конфликта находится в сильнейшем стрессе. Ее старший сын Николай уже долгое время живет в Израиле. Эвелина не раз предлагала наследнику вернуться в Россию. Но он уезжать не хочет, пишет «Московский Комсомолец».

«Я, конечно, в курсе нового витка эскалации, но стараюсь не смотреть новости. Очень переживаю, но ничего поделать не могу. Коля привык жить в Израиле. Говорит, что будет оставаться там, что бы ни происходило. Мы на связи с Николаем… Я очень надеюсь, что политикам удастся решить этот вопрос, прекратить удары… Но никто не знает, что будет дальше… Нам остается только молиться», – говорит Эвелина.

Николай служил в израильской армии, сейчас он находится в резерве. В любой день его могут призвать в армию снова.

Бледанс оказалась вовлечена в скандал с наркотиками

Летом прошлого года Бледанс рассказала, что всегда мечтала о дочери и в возрасте 46 лет даже прибегала к искусственному оплодотворению, но вскоре потеряла ребенка.