Киркоров прослезился на концерте Анны Асти

Филипп Киркоров субботу неожиданно появился на стадионном концерте в Москве. Певец исполнил вместе с Асти их дуэт «Хобби». Перед выступлением Поп-король вышел на сцену и обратился к своей ученице, вручив ей букет красных роз. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой сегодня, потому что ты яркая, нежная, но в тоже самое время колючая. Колючки - это защита твоя… Я помню тот рождественский вечер, когда ты ушла из группы и ты ко мне приехала, мы всю ночь проговорили о твоем будущем звездном часе. И я счастлив, что с того рождественского вечера прошло почти три года и вот, пожалуйста, полный зал не только одного из самых больших залов Москвы, но и Европы. Тебе может позавидовать и Бейонсе, и Дженнифер Лопес. Я уверен, что, приехав в Москву, они не соберут такого зала, как ты сегодня. Я счастлив быть свидетелем такого грандиозного успеха», - растроганно сказал Филипп Киркоров, вытирая глаза.

Недавно фанаты были обеспокоены состоянием здоровья Анны. Поклонники выражали опасения, что звезда страдает от расстройства пищевого поведения, из-за которого она стремительно теряет вес и ограничивается лишь чашкой кофе. Однако певица успокоила их, заявив, что с ней все в порядке.