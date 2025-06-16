56-летний певец Леонид Агутин снял клип про развод с Анжеликой Варум. Артист показал кадры со съемок в соцсети.

В соцсети уже не раз обсуждали развод звездной пары. Супруги неоднократно опровергали слухи о расставании, однако на этот раз они решили «обыграть» развод, сняв клип.

На ролике запечатлена звездная пара, которая пришла на судебное заседание по бракоразводному процессу. Героев Агутина и Варум сопровождали адвокаты.

«Во время судебного заседания по бракоразводному процессу Леонида Агутина и Анжелики Варум звездные защитники, Леонид Ярмольник и Кристина Бабушкина, а также присутствующие слушатели не сдержались, начав танцевать», — написал артист.

В съемках ролика приняли участие Александр Робак, Андрей Мерзликин, Ольга Медынич.

Ранее Леонид Агутин обратился к Анжелике Варум в день рождения фразой «я ошибался». По слухам, артист изменял жене. Подробности читайте в этой новости.

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