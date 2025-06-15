СМИ: появились слухи о романе Муцениеце и Керимова
В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным из-за романа с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на данные из Телеграм-каналов.
Месяц назад актриса рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.
«Логика сплетников железная: Керимов определенно не будет жениться на Агате, а Петр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал. В общем, Бредли Купер есть у нас дома (если вы понимаете, о чем мы)», цитирует издание один из ТГ-каналов.
Подтверждений этим слухам пока не нашлось.
Агата Муцениеце согласилась отдать сына Прилучному
Сейчас Агата Муцениеце и Павел Дранга готовятся к свадьбе. Актриса пойдет под венец во второй раз, а для музыканта это будет первый брак.
«Когда речь зашла о свадьбе, у Петра было условие, чтобы Агата ушла из кабаре. Для него это являлось принципиальным условием. И действительно весной она пошла на данный шаг, объявила со сцены, что в 2025 году больше не появится в постановках», — сообщил продюсер Сергей Дворцов.