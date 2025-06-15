В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным из-за романа с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на данные из Телеграм-каналов.

Месяц назад актриса рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.

«Логика сплетников железная: Керимов определенно не будет жениться на Агате, а Петр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал. В общем, Бредли Купер есть у нас дома (если вы понимаете, о чем мы)», цитирует издание один из ТГ-каналов.

Подтверждений этим слухам пока не нашлось.

Агата Муцениеце согласилась отдать сына Прилучному

Сейчас Агата Муцениеце и Павел Дранга готовятся к свадьбе. Актриса пойдет под венец во второй раз, а для музыканта это будет первый брак.