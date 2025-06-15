Считавшийся образцовым семьянином актер подал на развод

Андрей Мерзликин и его супруга Анна прожили вместе почти двадцать лет. У них четверо детей: 17-летний Федор, 15-летняя Серафимв, 13-летняя Евдокия и 10-летний Макар. Брак считался крепким, актер всегда хорошо отзывался о супруге и наследниках.

Но, как пишет СтарХит, 52-летний артист, которого все знали, как примерного семьянина, подал заявление на развод.

На 19 число у супругов назначена беседа. Поклонники надеются, что паре еще удастся примириться. Однако никто из супругов не комментировал ситуацию.

Напомним, что еще три года назад в СМИ появлялась информация о разводе Андрея Мерзликина. Но Андрей тогда объяснил, что в суд подали его полные тезки. А в их семье все в порядке.

Андрей Мерзликин сделал заявление на фоне скандала с пересечением границы

Актер в 2006 году женился на психологе Анне Осокиной, которая позднее стала работать его директором и пресс-секретарем.

Мерзликин живет в Подмосковье вместе с семьей. По его словам, он долгое время мечтал переехать из столичной квартиры в собственный загородный дом.