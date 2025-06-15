Жена Аскольда Запашного застряла в Израиле

Народный артист РФ и дрессировщик Аскольд Запашный заявил, что его жена Элен застряла в Израиле.

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Запашный отметил, что Элен находится в безопасности и ждет возможности покинуть страну.

— Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно, — рассказал Аскольд Запашный в разговоре с РИА Новости.

Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему ПВО «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.

15 июня результате атаки на израильский город Бат-Ям погибли три человека. По последним данным, число пострадавших достигло 137 человек: шестеро получили тяжелые ранения, 19 — средней степени тяжести, остальные — легкие. Служба скорой помощи также сообщила, что среди троих погибших в результате атаки в Бат-Яме и Реховоте — 10-летний ребенок и две женщины.

Впоследствии в сети появились кадры удара иранской ракетой по жилому дому в израильском городе, расположенном к югу от Тель-Авива.